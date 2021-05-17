USB-флеш-накопитель Kingston DataTraveler 100 G3 32ГБАЙТ USB 3.0 пластик черный 60х21.2х10ММ 309566

Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Kingston
Объем памяти: 32 Gb
Страна происхождения: Китай
Интерфейс: USB 3.0
Тип коннектора: с колпачком
Скорость чтения: до 40 Мб/с
Скорость записи: до 10 Мб/с
Функциональные особенности: высокая скорость передачи данных
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: черный
Гарантийный срок: 60 мес
Размеры (ДхШхВ): 60x21.2x10 мм
Вес, грамм: 19 г
U3 Smart Drive: Нет
Код производителя: DT100G3/32GB
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край