Цена без НДС, руб.
1344,14
Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Торговая марка: Xerox Colotech plus
Коллекция: Colotech+
Формат листов: А3
Плотность бумаги: 160 г/кв.м
Белизна: 170 %
Штук в коробке: 5 шт.
Яркость бумаги: 113.5 %
Схема вложения: 3
Страна происхождения: Австрия
Количество листов в пачке: 250
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край