Портфель на молнии Brauberg пластик А3 470х380х130ММ черный 3 отделения

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Портфель на молнии Brauberg пластик А3 470х380х130ММ черный 3 отделения- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона