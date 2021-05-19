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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня АСБ2Л 1х625ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия
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    Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня АСБ2Л 1х625ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня АСБ2Л 1х625ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
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    Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня АСБ2Л 1х625ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия

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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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