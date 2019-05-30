Диспенсер (дозатор) настенный для жидкого мыла Ksitex ASD-500W 500МЛ белый пластик 205х104х100ММ Изделия из хрома от 3000 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-60 0.5ММ катушка 0.1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 576 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина» Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием Не указана В корзину

Проволока баббитовая Б-16 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 6ММ ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 Пт КР 8 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 3048 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 трубчатый 1ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 6129,72 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000 Изделия из хрома от 17700 ₽ В корзину