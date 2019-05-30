Диспенсер (дозатор) настенный для жидкого мыла Ksitex ASD-500W 500МЛ белый пластик 205х104х100ММ
Изделия из хрома
от 3000₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-60 0.5ММ катушка 0.1КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 576₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием
Не указана
Проволока баббитовая Б-16 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 6ММ ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б-83 Пт КР 8 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3048₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 трубчатый 1ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 6129,72₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000
Изделия из хрома
от 17700₽
Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
от 7900₽