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    Главная / Торговый портал / Рений и изделия из него, порошки / Аммоний рениевокислый Ч ТУ 48-7-1-90
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аммоний рениевокислый Ч ТУ 48-7-1-90

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аммоний рениевокислый Ч ТУ 48-7-1-90- Рений и изделия из него, порошки
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    Аммоний рениевокислый Ч ТУ 48-7-1-90

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    Поставщики
    • АО "ХРС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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