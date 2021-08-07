Парогенератор Bosch Sensixx DS37 EditionRosso 220В красный/черный 3.1КВТ 8БАР 1.4Л 230х290х390ММ TDS373118P Испания Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 27474,6 ₽ В корзину

Парогенератор пароочиститель Karcher SC 5 EasyFix 220В 2.2КВТ 4.2БАР 1.5Л 439х301х305 1.512-530 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 37000 ₽ В корзину

Мини-мойка Karcher K 4 Compact *EU 1800ВТ 130БАР 420Л/Ч 348х308х520ММ 10.7КГ 1.637-500 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 18000 ₽ В корзину

Парогенератор мобильный Пергарант ПГЭ-18М 380В 18КВТ 5БАР 25Л 720х400х750 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 96000 ₽ В корзину

Парогенератор пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix 1.5КВТ 3.2БАР 1Л 380х254х260 1.512-050 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 7719 ₽ В корзину

Мини-мойка Stihl RE 110 1700ВТ 110БАР 440Л/Ч 17.6КГ Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 24880,5 ₽ В корзину

Машина поломоечная Karcher 30/15 C 220В 1130ВТ 150М2/Ч 920х360х750ММ Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 273830 ₽ В корзину

Мини-мойка Karcher HD 6/15 M 220В 3100ВТ 150БАР 560Л/Ч 400х455х700ММ Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 89490 ₽ В корзину

Парогенератор Helo Steam 77 220-380В 7.7КВТ 6-9М3 636х164х380 с дренажным клапаном Steam 3/4", пультом управления Helo Pure Финляндия Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 237432 ₽ В корзину

Мини-мойка Зубр Профессионал АВД-П195 2500ВТ 0.9Л 195БАР 390Л/Ч Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Машина поломоечная IPC Portotecnica LAVAMATIC 15 B 35 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 231770 ₽ В корзину