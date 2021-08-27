Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос моющий Karcher Puzzi 10/1 1250ВТ 230В 10Л;ДМ3 32ММ 710х330х440ММ 10.7КГ- Пылесосы бытовые
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Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Напряжение питания - 230 В
Потребляемая мощность - 1,29 кВт
Емкость контейнера для мусора - 10 л.
Габариты - 705х320х435 мм
Масса - 10,7 кг
Вакуум - 22 кПа
Производительность max - 3 240 л/мин
Всасывающий шланг (длина) - 2,5 м
Тип питания - Сетевой