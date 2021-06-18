Цена без НДС, руб.
19166,66
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный NL-2002Г-480, мощность 440 Вт, линза 30 град., светоотдача 135 Лм/Вт, световой поток 59 500 Лм, количество светодиодных плат – 12 штук, количество светодиодов на плате 12 штук, рабочий ток - 117 мА, коэффициент пульсации – не более 1 %, КПД - более 89 % , цветовая температура – 4000К/5000К, индекс цветопередачи 82, размеры ДШВ – 800*400*150 мм , вес не более 11,5 кг, варианты крепления – кронштейн поворотный, П-образная лира, консоль, подвес. КСС – глубокая (Г). Степень защиты - IP67, УХЛ1