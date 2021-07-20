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    Главная / Торговый портал / Водонагреватели проточные и накопительные электрические / Запасная часть к водонагревателю ТЭН для водонагревателя Ariston (1.5КВТ) ABS VLS EVO PW100
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть к водонагревателю ТЭН для водонагревателя Ariston (1.5КВТ) ABS VLS EVO PW100

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть к водонагревателю ТЭН для водонагревателя Ariston (1.5КВТ) ABS VLS EVO PW100- Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    2
    Запасная часть к водонагревателю ТЭН для водонагревателя Ariston (1.5КВТ) ABS VLS EVO PW100

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    Цена
    от 1020
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель Максимов Петр Александрович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1020
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1020c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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