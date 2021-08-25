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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод П 90°-159x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод П 90°-159x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод П 90°-159x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    18
    Отвод П 90°-159x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001

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    Цена
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
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      6320
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "НГМ-ХОЛДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      5520
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
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      3737,79
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      Цена с НДС, руб.
      4485,36
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      4485,36c НДС
    • ООО "СКС"
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      4192,8
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      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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      3491,34
      Ставка НДС, %
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      4189,61
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      3461
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4153,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17375-2001
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      4153,2c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТ НН"
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      Цена без НДС, руб.
      2979,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3575,47
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3575,47c НДС
    • ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3360
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      3360c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      2573
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3087,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      3087,6c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2995,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      2112
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2534,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
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      2534,4c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      2083
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2499,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2499,6c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2075,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2490,19
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      2490,19c НДС
    • ООО "Стамер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2020
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2424
      Спецификация
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      2424c НДС
    • ООО "РИКАС"
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      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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    • ООО ТД "МЕТАЛЛУРГ М"
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      1750
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
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      1745
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2094
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      Характеристики
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    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1725
      Ставка НДС, %
      20.0
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      Спецификация
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      20.0
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      35000
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      1700c НДС
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      1316,7
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      1000
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      1580,04c НДС
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      20.0
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      1480
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • Первоуральский завод комплектации трубопроводов, ЗАО
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
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    • ООО "МПС"
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      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ МИР 2000"
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      Спецификация
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      Характеристики
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