Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP 718292-001 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP 718292-001 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP 718292-001 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН- Устройства запоминающие внутренние
    5
    Диск жесткий HDD HP 718292-001 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 16300
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "Мир Электроники и техники"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28974
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28974c НДС
    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24480
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC HDD (For Gen8,9 or newer) equal 781578-001, Repl. for 781518-B21, Func. Equiv. for 872737-001, 872737-001B, 718292-001, 872479-B21, 718162-B21, 697631-001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      24480c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23950
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23950c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23304
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23304c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20760
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20760c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20700
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20700c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15305,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18367
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18367c НДС
    • ГУРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ИНТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14549,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17459
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17459c НДС
    • ООО "СТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17050
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      17050c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14141,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16970
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16970c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16900
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      16900c НДС
    • ООО "НСГП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16300
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16300c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Оперативная память Kingston HyperX Fury HX316C10FK2/8 MDDR2 DIMM 1600MHz 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 4ГБАЙТ 2ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    от 5900
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP MSA J9F46A 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН
    Устройства запоминающие внутренние
    от 15750
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP 787654-001 300ГБ SAS 3.5" 15000ОБ/МИН 1200МБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    Не указана
    В корзину
    Диск жесткий HDD Western Digital HGST Enterprise HUS724020ALA640 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ
    Устройства запоминающие внутренние
    от 9764,5
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP EVA 583718-001 600ГБ SAS 3.5" 15000ОБ/МИН
    Устройства запоминающие внутренние
    от 20000
    В корзину
    Оперативная память Patriot PSD34G13332 DDR3 DIMM 240-pin 1333МГЦ 10600МБИТ/С 4ГБАЙТ 4ГБАЙТ 1ШТ CL9 1.5В RTL
    Устройства запоминающие внутренние
    от 1800
    В корзину
    Накопитель твердотельный SSD Kingston SA400S37/240G A400 240ГБ SATA 3 2.5'' TLC 7ММ
    Устройства запоминающие внутренние
    от 3100
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP MM0500EBKAE 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 64МБ 6ГБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 8228,4
    В корзину
    Диск жесткий HDD Seagate Exos 10E300 ST300MM0048 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 128МБ 12ГБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 9468
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP 619463-001 900ГБ 6G SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 14400
    В корзину
    Диск жесткий HDD HP 656102-001 3ТБ SAS 3.5" 7200ОБ/МИН 600МБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    Не указана
    В корзину
    Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Perfomance ST600MP0006 600ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 256МБ
    Устройства запоминающие внутренние
    от 16000
    В корзину
    Позвонить