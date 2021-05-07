Диск жесткий HDD HP 718292-001 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН
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Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Жесткий диск HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC HDD (For Gen8,9 or newer) equal 781578-001, Repl. for 781518-B21, Func. Equiv. for 872737-001, 872737-001B, 718292-001, 872479-B21, 718162-B21, 697631-001