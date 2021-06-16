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    Главная / Торговый портал / Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства / Светильник головной Экотон 4-03 IP54
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник головной Экотон 4-03 IP54

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник головной Экотон 4-03 IP54- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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    Светильник головной Экотон 4-03 IP54

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    Цена
    от 6072
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5060
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6072
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6072c НДС

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