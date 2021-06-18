Лента светодиодная Arlight RT 2-5000 12В
Светильники и осветительные устройства
от 2336,84₽
Лента светодиодная Arlight RTW-5000PWT smd 2835 180ШТ 24В 5М 5000ЛМ 14.4ВТ белый теплый IP68
Светильники и осветительные устройства
от 2079,6₽
Светильник светодиодный общепромышленный ВЭЛАН-05-СД.Л.500-КО-С-УХЛ1 200-500ВТ 230В 4500-6000К -60...+50ГРАД ЦЕЛЬС IP65 > 0.9 CRI>85
Светильники и осветительные устройства
от 129444₽
Светильник настенно-потолочный пылевлагозащищенный светодиодный ОЭСС СД.П 60 60ВТ 220В 6600ЛМ 110ЛМ/ВТ 1270х150х100ММ УХЛ1 2КГ IP65 0.97
Светильники и осветительные устройства
от 3960₽
Светильник модульный на скобе светодиодный ВЭЛАН-06-СД.Л.300-С-УХЛ1 300ВТ 200-240В 4500-5700К УХЛ1 IP66 ТУ3461-015-00213569-2010
Светильники и осветительные устройства
от 8400₽
Светильник переносной взрывозащищенный СГР01-12СЦ1-12DC-15/ВГМ 12В IP66 1Ex d IIC T6 Gb кабель 15 метров с разъемом ВГМ
Светильники и осветительные устройства
от 29470₽
Светильник промышленный светодиодный LZ.OPL ECO LED 600 5000K 1074000500 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 2020₽
Светильник настенно-потолочный светодиодный JazzWay PPL 595/U 2853486E 36ВТ 180-265В 4000К 3000ЛМ 595х19х595ММ УХЛ4 белый IP40 сталь/ полистирол призма
Светильники и осветительные устройства
от 715₽
Светильник ОЭСС-СД.Л-320С4 320ВТ 33115ЛМ 592х415х294ММ УХЛ1 17.5КГ IP67
Светильники и осветительные устройства
от 65259,9₽
Табло световое складное световозвращающее "Большая ширина" 100х500СМ на кронштейне с универсальным креплением
Светильники и осветительные устройства
от 8755,56₽
Светильник NL-2001-50 60ВТ 4000-5000К 8700ЛМ 255х130х124ММ УХЛ4 IP66
Светильники и осветительные устройства
от 3600₽
Светильник ЭмПРА MIRS67 218F LLB-EB3/S 3/5 TW PC M20 2х18ВТ 230В G13 IP66/67 -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС
Светильники и осветительные устройства
от 41784₽