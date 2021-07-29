Шкаф для документов Феликс 820х440х2195ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ABS 2 и 0.4ММ 2 секции 2-дверный комбинированный со стеклом ГОСТ 16371-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Феликс 820х440х2195ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ABS 2 и 0.4ММ 2 секции 2-дверный комбинированный со стеклом ГОСТ 16371-2014- Шкафы офисные деревянные