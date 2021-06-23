Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай

Характеристики

Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай