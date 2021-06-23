Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай

Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Bosch
Объем: 1.7 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Нет
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек)
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: нержавеющая сталь
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.7 метр
Блокировка крышки: Да
Цвет корпуса: серебристый
Вращение на 360 гр: Да
Материал корпуса: металл
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм
Вес: 1.2 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край