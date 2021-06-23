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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай- Электрочайники
    16
    Электрочайник Bosch TWK7801 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый Китай

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    Цена
    от 2700
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5136
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      5136c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4400c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4200c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3381
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4057,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      4057,2c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3350
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      Цена с НДС, руб.
      4020
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      4020c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3816
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
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      3816c НДС
    • ООО "ПРОМСИСТЕМЫ"
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      3816
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3816c НДС
    • ООО "ССК"
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      Цена без НДС, руб.
      3050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3660
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
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      3660c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3660
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3660c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3005,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3606,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      3606,4c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      3005,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3606,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      3606,4c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
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      Цена без НДС, руб.
      2995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3594
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      0
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    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      2995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3594
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      3594c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      2925
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      Цена актуальна до
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
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      3510c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
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      3510
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3510c НДС
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3510c НДС
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      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3510c НДС
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      20.0
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      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3510c НДС
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      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3510c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      2925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      3510
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      3456
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    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      2880
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3456
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      3456c НДС
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      2766,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3320
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3320c НДС
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      2766,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3320
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3320c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3320
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нержавеющая сталь Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 155x225x240 мм Вес: 1.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
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      3320c НДС
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      2700
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      20.0
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      3240
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      3240c НДС
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      2550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3060
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      2550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3060
      Спецификация
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      20.0
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      20.0
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      2990
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      20.0
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      2849
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      2350
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      20.0
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      20.0
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      2700
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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    • ООО "НПФ ОСКАРА"
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    • ООО "СТАНДАРТ-С"
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    • ООО "ПОЛИНОМ"
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    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
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