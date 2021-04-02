Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААШВЭ 3х120ММ2 110КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16-705.421-86 ООО "Камский кабель" Россия

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