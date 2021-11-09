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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    101
    Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

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    • ООО "СМТ"
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      Цена без НДС, руб.
      1610,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1932,95
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1932,95c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1080
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1080c НДС
    • ООО "АРМАДА"
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      Цена без НДС, руб.
      890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1068
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1068c НДС
    • ООО "МеталлТрубСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      541,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      649,27
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      649,27c НДС
    • ООО "УМПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      404,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      485
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      485c НДС
    • ООО "НГМ-ХОЛДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      480c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      296,80
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      356,17
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      356,17c НДС
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
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      292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      350,4c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      350,4c НДС
    • ООО "СИБКОМСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      350,4c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Цена без НДС, руб.
      237,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      285
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      285c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      252c НДС
    • ООО "ЭКОТЕРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      252c НДС
    • ООО "РИКАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "СИБКОМСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      228
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      228c НДС
    • ООО "СКС"
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      Цена без НДС, руб.
      179
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      214,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      214,8c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ СТАЛЬ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      173
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      207,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      207,6c НДС
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      168
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      201,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      201,6c НДС
    • ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВАГАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Свердловская область
      Подробнее
      198c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      156
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      187,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      187,2c НДС
    • ООО "СЗС"
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      Цена без НДС, руб.
      152,70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      183,25
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОМИНВЕСТ НН"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      182,21
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      150
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      20.0
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      180
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      9000
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
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      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      1
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      174c НДС
    • ЗАО "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      57
      Регионы поставки
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      174c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17379-2001
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      174c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
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      Цена без НДС, руб.
      130
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      20.0
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      156
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      156c НДС
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      130
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      156c НДС
    • ООО "ЧЗВТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      156c НДС
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154,44
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154,44c НДС
    • ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      124,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      148,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      148,8c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      112
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      134,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      134,4c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      132
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      132c НДС
    • ООО ЭТП ГПБ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      102,60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      123,12
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      123,12c НДС
    • ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      108c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      55
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      55c НДС
    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
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      Цена без НДС, руб.
      28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      33,6c НДС
    • ЗАО "РЕГИОНСНАБ"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО ТД "МЕТАЛЛУРГ М"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "МАШИНС55"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Заглушка ЗЭБ 57х5- 09Г2С ТУ 1468-001-80998892-2009
      Минимальная партия
      5000
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      Ставропольский край
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      Не указана
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "АНГКОР"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АКВАИНЖСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АНРИЗ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Воронежская область, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Республика Коми, Ленинградская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Томская область
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      Не указана
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ МИР 2000"
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      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Заглушка ГОСТ 17379-01 57х5 09Г2С
      Минимальная партия
      20000
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      Не указана
    • ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЛЮАР"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ПО "СПЕЦПРОМИНДУСТРИЯ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "МК"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "Профкомплект"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СТАЛЬНОЙ ТРЕСТ"
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО «НГТ»
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • ООО СК "ПРОМСТРОЙ НН"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • ООО "ТОРГСЕРВИС"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • Первоуральский завод комплектации трубопроводов, ЗАО
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ЗДТ "РЕКОМ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
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    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "Велес"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "МПС"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "СГЭС"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "РОССТРОЙКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "МАКСИМА-С"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ТД "УРАЛСПЕЦСНАБ"
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "Стамер"
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    • ООО "ТК Сибторг"
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    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
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    • ООО "ЗУМ"
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    • ООО ТК "АФИНА"
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    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
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    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      0
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    • ООО ПК "ХИММКОМПЛЕКТ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
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      Минимальная партия
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    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
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