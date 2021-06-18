Светильник взрывозащищенный светодиодный ВЭЛАН-36-СД.Л.100 О(220АС)-УХЛ1 100ВТ 220В 4500-5700К IP66 1ExsIIВT6 тип крепления на опоре для стационарной установки на предприятиях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник взрывозащищенный светодиодный ВЭЛАН-36-СД.Л.100 О(220АС)-УХЛ1 100ВТ 220В 4500-5700К IP66 1ExsIIВT6 тип крепления на опоре для стационарной установки на предприятиях- Светильники и осветительные устройства