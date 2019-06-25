Верстак ДиКом ВЛ-150-04 ЦФ для слесарных и сборочных работ в мастерских и на производствах столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 1000КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак ДиКом ВЛ-150-04 ЦФ для слесарных и сборочных работ в мастерских и на производствах столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 1000КГ- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки