Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ТЕРМ-200-Exd-T6-230-2-0-ТБ-У 200ВТ 230В IP67 1ExdIICT6GbX с терморегулятором РИЗУР-ТБ-FT-Exm-10/20-M20 ТУ 3443-003-12189681-2014
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ТЕРМ-200-Exd-T6-230-2-0-ТБ-У 200ВТ 230В IP67 1ExdIICT6GbX с терморегулятором РИЗУР-ТБ-FT-Exm-10/20-M20 ТУ 3443-003-12189681-2014

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ТЕРМ-200-Exd-T6-230-2-0-ТБ-У 200ВТ 230В IP67 1ExdIICT6GbX с терморегулятором РИЗУР-ТБ-FT-Exm-10/20-M20 ТУ 3443-003-12189681-2014- Приборы отопительные электрические
    51
    Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ТЕРМ-200-Exd-T6-230-2-0-ТБ-У 200ВТ 230В IP67 1ExdIICT6GbX с терморегулятором РИЗУР-ТБ-FT-Exm-10/20-M20 ТУ 3443-003-12189681-2014

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СТАНДАРТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Радиатор масляный ЭРМПБ-1.5 1500ВТ 220В 7 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 1500ВТ 7 секций 20М2 белый 335х250х650ММ 8.7КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5400
    В корзину
    Радиатор Electrolux Sport line EOH/M-5209N 2000/1200/800ВТ 220В 9 секций 25М2 240х405х620ММ 8.9КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5270,7
    В корзину
    Радиатор электрический Ballu BOH/CL-05WRN 1000 5 секций Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 2036
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-3105 1000ВТ 5 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-18 18КВТ 380В 1700М3/Ч
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая Master BV 77 E
    Приборы отопительные электрические
    от 75152
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-6Н 6кВт 220В
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая "Neoclima" ТПП-12 12КВТ
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-85 75кВт 2300М3/Ч 2.2-2.6КГ/Ч 13.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 17590
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-20 17кВт 400М3/Ч 1.1-1.7КГ/Ч 5.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 7908
    В корзину
    Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-M-36 36/18/0кВт 380В 2500М3/Ч 23.1КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 25140
    В корзину
    Позвонить