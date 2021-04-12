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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Накопитель SSD Samsung MZ-76E250BW 860 EVO 2.5" SATA III 250ГБ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Накопитель SSD Samsung MZ-76E250BW 860 EVO 2.5" SATA III 250ГБ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Накопитель SSD Samsung MZ-76E250BW 860 EVO 2.5" SATA III 250ГБ- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    31
    Накопитель SSD Samsung MZ-76E250BW 860 EVO 2.5" SATA III 250ГБ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3690
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      5486,88
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      20.0
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      6584,26
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6584,26c НДС
    • ООО "Мир Электроники и техники"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6360
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6360c НДС
    • ООО "АВАЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5198,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6238
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      150000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6238c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6000c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4537,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5445
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5445c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5220
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5220c НДС
    • ООО "РЭДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4333,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5200,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      5200,2c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5100c НДС
    • ООО "ИНТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5040
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      5040c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5040
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5040c НДС
    • ГУРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5000c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4920
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4920c НДС
    • ООО "ПРОМСИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4860
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4860c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3968,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4761,97
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4761,97c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4728
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      4728c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4728
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4728c НДС
    • ООО "АЙТИ СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3911,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4694,4
      Спецификация
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      0
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      4694,4c НДС
    • ООО "ЮРТЕХЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3900
      Ставка НДС, %
      20.0
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      4680
      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      3875
      Ставка НДС, %
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      4650
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      0
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    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4560
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "НСГП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4535
      Спецификация
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      4535c НДС
    • ООО "СОФТ БИЛДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
      3677,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4412,94
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения
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      4412,94c НДС
    • ООО "ЭКСПРЕСС-КОМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3658,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4390
      Спецификация
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      Характеристики
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      20
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
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      3483,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4180
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Ставка НДС, %
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      4125
      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      4100
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      0
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    • ООО "КД "ЛОТУС"
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      4060,19
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      Ставка НДС, %
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      3690
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Не указана
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
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      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      Не указана
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Регионы поставки
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    • ООО "ТЕХНОТРЕЙД"
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    • ООО "ЭС ПЭ ХА"
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    • ООО "ВИЗАВИ"
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    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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    • БАРЫШЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
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