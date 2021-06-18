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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник светодиодный Stratos RGB 24 60ВТ 220В IP66 угол 30 градусов, управление ШИМ от внешнего контроллера
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник светодиодный Stratos RGB 24 60ВТ 220В IP66 угол 30 градусов, управление ШИМ от внешнего контроллера

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный Stratos RGB 24 60ВТ 220В IP66 угол 30 градусов, управление ШИМ от внешнего контроллера- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник светодиодный Stratos RGB 24 60ВТ 220В IP66 угол 30 градусов, управление ШИМ от внешнего контроллера

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