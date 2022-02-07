Шкаф металлический цельносварной TWC-126060-G-W-GY-KIT04 600х599х600ММ серый щёточный ввод для настенных шкафов серии TWC и TWA, 1 щетка 1ШТ, вентиляторный блок для настенного шкафа, 2 вентилятора с терморегулятором и датчиком 1ШТ, блок освещения 19", 1U, Г35ММ 1ШТ, блок электрических розеток 19", 1U, 8 гнезд "евророзетка", 10А, с фильтром и предохранителем, металлический корпус 1ШТ, кабель питания IEC C14 - IEC C13, 1.8М - 1ШТ, кабель питания CEE 7/7 - IEC C13, 1.8М 1ШТ, полка стационарная 19", 0,5U, 463х400ММ 1ШТ, шина заземления медная горизонтальная 19" с антикоррозионным покрытием 1ШТ, крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) уп-ка 50ШТ 1КОМПЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический цельносварной TWC-126060-G-W-GY-KIT04 600х599х600ММ серый щёточный ввод для настенных шкафов серии TWC и TWA, 1 щетка 1ШТ, вентиляторный блок для настенного шкафа, 2 вентилятора с терморегулятором и датчиком 1ШТ, блок освещения 19", 1U, Г35ММ 1ШТ, блок электрических розеток 19", 1U, 8 гнезд "евророзетка", 10А, с фильтром и предохранителем, металлический корпус 1ШТ, кабель питания IEC C14 - IEC C13, 1.8М - 1ШТ, кабель питания CEE 7/7 - IEC C13, 1.8М 1ШТ, полка стационарная 19", 0,5U, 463х400ММ 1ШТ, шина заземления медная горизонтальная 19" с антикоррозионным покрытием 1ШТ, крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) уп-ка 50ШТ 1КОМПЛ- Шкафы металлические прочие