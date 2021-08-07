Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех для гинекологических операций стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, встроенной полусферой, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400х3000) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-держатель шнура (20-300)х(30-2000) мм;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(100-500) мм;- простыня большая операционная с отверстием, липким краем, операционной пленкой, напальчником, встроенными бахилами, фиксаторы (1400-3000)х(1400-4000) мм;-прокладка (70-150)х(210-400) мм;-шапочка;-трусики;-тапочки;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-бахилы;-фартук хирургический;-нарукавники;-рубашка для роженицы.Принадлежности:-перчатки хирургические;-зеркало по Куско. ТУ 9398-004-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех для гинекологических операций стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, встроенной полусферой, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400х3000) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-держатель шнура (20-300)х(30-2000) мм;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(100-500) мм;- простыня большая операционная с отверстием, липким краем, операционной пленкой, напальчником, встроенными бахилами, фиксаторы (1400-3000)х(1400-4000) мм;-прокладка (70-150)х(210-400) мм;-шапочка;-трусики;-тапочки;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-бахилы;-фартук хирургический;-нарукавники;-рубашка для роженицы.Принадлежности:-перчатки хирургические;-зеркало по Куско. ТУ 9398-004-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия- Препараты фармацевтические прочие