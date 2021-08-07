Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех акушерского родового стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм;-простыня с карманом (700-1500)х(1000-2500) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-сумка (мешок) для сбора (80-1000)х(80-1000) мм;-рубашка для роженицы;-тапочки;-прокладка впитывающая (70-150)х(210-400) мм;-чехол-конверт для новорожденного (400-500)х(600-900) мм;-педиатрическое покрывало (500-1000)х(400-700) мм;-педиатрическое одеяло (500-1100)х(400-700) мм;-чепчик;-рубашка для новорожденного;-комбинезон для новорожденного;-тапочки;-нарукавники;-пинетки;-накидка прямоугольная (700-1100)х(800-1600) мм;-накидка круглая (1000х1800) мм;-маска медицинская одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-шапочка;-бахилы хирургические;-трусики;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(70-500) мм;-наволочка (300-800)х(300-800) мм;-пододеяльник (1000-1400)х(1400-2400) мм;-наматрацник (600-1400)х(1100-2400) мм.Принадлежности:-браслеты для новорожденных;-бирка (медальон) для новорожденных;-перчатки хирургические;-ножницы упоконечные пластиковые;-зажим пуповины пластиковый. ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех акушерского родового стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм;-простыня с карманом (700-1500)х(1000-2500) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-сумка (мешок) для сбора (80-1000)х(80-1000) мм;-рубашка для роженицы;-тапочки;-прокладка впитывающая (70-150)х(210-400) мм;-чехол-конверт для новорожденного (400-500)х(600-900) мм;-педиатрическое покрывало (500-1000)х(400-700) мм;-педиатрическое одеяло (500-1100)х(400-700) мм;-чепчик;-рубашка для новорожденного;-комбинезон для новорожденного;-тапочки;-нарукавники;-пинетки;-накидка прямоугольная (700-1100)х(800-1600) мм;-накидка круглая (1000х1800) мм;-маска медицинская одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-шапочка;-бахилы хирургические;-трусики;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(70-500) мм;-наволочка (300-800)х(300-800) мм;-пододеяльник (1000-1400)х(1400-2400) мм;-наматрацник (600-1400)х(1100-2400) мм.Принадлежности:-браслеты для новорожденных;-бирка (медальон) для новорожденных;-перчатки хирургические;-ножницы упоконечные пластиковые;-зажим пуповины пластиковый. ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия- Препараты фармацевтические прочие