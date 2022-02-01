Бумага для копировально-множительной техники DNS Indigo SRA3 460х320ММ 90Г/М² 0.119ММ 169ПРОЦ 500ЛИСТ белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники DNS Indigo SRA3 460х320ММ 90Г/М² 0.119ММ 169ПРОЦ 500ЛИСТ белая- Бумага для аппаратов и приборов