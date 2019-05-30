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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Фонендоскоп Раппорт стетофонендоскоп 550ММ 40/27ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонендоскоп Раппорт стетофонендоскоп 550ММ 40/27ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонендоскоп Раппорт стетофонендоскоп 550ММ 40/27ММ- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Фонендоскоп Раппорт стетофонендоскоп 550ММ 40/27ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1999
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    Поставщики
    • ООО "ГЕКСАЛЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1999
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1999
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1999c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НОРДФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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