Гиря набор 0.001-5000Г М1 со свидетельством о поверке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря набор 0.001-5000Г М1 со свидетельством о поверке- Разновесы для весов всех типов