Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБНЛГ 3х70ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16. К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия

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