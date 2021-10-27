Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ (вариант 2) для определения ПСА общего в крови 96 определений 8453

Характеристики

Назначение: для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. ИФА, одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96, планшет стрипированный, объем образца 50 мкл, диапазон измерений чем от 0 до 5 нг/мл, чувствительность 0,01 нг/мл. Наличие готовых жидких калибраторов 6 штук. Наличие контрольного образца. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности.