Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964- Реагенты диагностические