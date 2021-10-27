Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов.