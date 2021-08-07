Мачта антенная AL для установки комплекса антенн на плоской или наклонной крыше 2 колена 50ММ 3М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мачта антенная AL для установки комплекса антенн на плоской или наклонной крыше 2 колена 50ММ 3М- Опоры телевизионные из черных металлов