Светильник светодиодный NL-2001-120 120ВТ 4000-5000К 18000ЛМ 150ЛМ/ВТ 505х130х124ММ УХЛ1 IP66

Цена без НДС, руб.
5583,33
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный NL-2001-120, мощность 100 Вт, рассеиватель прозрачный / матовый 90%, светоотдача 128 Лм/Вт, фактический световой поток светильника 12 800Лм, рабочий ток - 650 мА, цветовая температура – 4000К/5000К, индекс цветопередачи 82, размеры ДШВ – 430*130*124 мм, вес 2,25 кг, , варианты крепления – П-образная лира, консоль, подвес. Степень защиты - IP65, УХЛ1, Ресурс светодиодного модуля > 110 000 ч; Температура эксплуатации: -60°C +60°C; Класс защиты от поражения эл. током: 1; Питающее напряжение: 90…264 В cos ф 0,98