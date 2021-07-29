Шкаф для документов закрытый Феликс 1200х440х1460ММ орех ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ 6 полок 2-дверный двери раздвижные (купе) средний ГОСТ 16371-2014
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Феликс 1200х440х1460ММ орех ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ 6 полок 2-дверный двери раздвижные (купе) средний ГОСТ 16371-2014- Шкафы офисные деревянные
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