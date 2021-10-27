Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96. Объем образца 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов.
Регионы поставки
Республика Башкортостан