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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ для определения иммуноглобулина класса G грибам Candid 96 определений 4652
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ для определения иммуноглобулина класса G грибам Candid 96 определений 4652

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ для определения иммуноглобулина класса G грибам Candid 96 определений 4652- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    49
    Набор реагентов Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ для определения иммуноглобулина класса G грибам Candid 96 определений 4652

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    Цена
    от 5904,8
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    Единица измерения:
    НАБОР
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    Поставщики
    • АО "ВЕКТОР-БЕСТ-АГИДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5368
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5904,8
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (12х8 анализов). Объем образца 10 мкл; возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах. Рабочие растворы тетраметилбензидина и конъюгата жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.
      Минимальная партия
      4000
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      5904,8c НДС

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