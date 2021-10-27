Характеристики

Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (12х8 анализов). Объем образца 10 мкл; возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах. Рабочие растворы тетраметилбензидина и конъюгата жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.