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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254- Реагенты диагностические
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    4
    Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254

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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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