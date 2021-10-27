Характеристики

Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8), объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов.