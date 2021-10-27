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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae 96 определений 4362
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae 96 определений 4362

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae 96 определений 4362- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    12
    Набор реагентов Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae 96 определений 4362

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    Цена
    от 6062,1
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    Единица измерения:
    НАБОР
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    Поставщики
    • АО "ВЕКТОР-БЕСТ-АГИДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5511
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6062,1
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8), объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов.
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
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      6062,1c НДС

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