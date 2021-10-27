Набор реагентов Аскаридоз-IgG-ИФА-Бест для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови) 96 определений 3452 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Аскаридоз-IgG-ИФА-Бест для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови) 96 определений 3452 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические