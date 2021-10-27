Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод двухстадийный . Количество определений 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов.
Регионы поставки
Республика Башкортостан