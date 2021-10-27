Набор реагентов Нelicobacter pylori - CagA - антитела-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori 96 определений 3752

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Нelicobacter pylori - CagA - антитела-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori 96 определений 3752- Реагенты диагностические