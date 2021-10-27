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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов НЕ4-ИФА-БЕСТ для определения опухолевого маркера НЕ4 96 определений 1ШТ 8467
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов НЕ4-ИФА-БЕСТ для определения опухолевого маркера НЕ4 96 определений 1ШТ 8467

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов НЕ4-ИФА-БЕСТ для определения опухолевого маркера НЕ4 96 определений 1ШТ 8467- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    138
    Набор реагентов НЕ4-ИФА-БЕСТ для определения опухолевого маркера НЕ4 96 определений 1ШТ 8467

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    Цена
    от 6380
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    Поставщики
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8976
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9873,6
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      НЕ4-ИФА-БЕСТ № Т-8467
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9873,6c НДС
    • АО "ВЕКТОР-БЕСТ-АГИДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7766
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8542,6
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Назначение:для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96, планшет стрипированный, объем образца 25 мкл, диапазон измерений чем от 0 до 1000 пмоль/л, чувствительность 1,5 пмоль/л. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина.
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      8542,6c НДС
    • ООО "ДМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6380
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6380
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6380c НДС
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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