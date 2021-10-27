Набор реагентов НЕ4-ИФА-БЕСТ для определения опухолевого маркера НЕ4 96 определений 1ШТ 8467

Характеристики

Назначение:для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96, планшет стрипированный, объем образца 25 мкл, диапазон измерений чем от 0 до 1000 пмоль/л, чувствительность 1,5 пмоль/л. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном при 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. Отсутствие лунок для контроля тетраметилбензидина.