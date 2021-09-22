Стол письменный для руководителя прямой Феликс ЛДСП ЛДСП 1600х880х750ММ орех 18/25ММ ABS производства REHAU с тумбой с 3-я ящиками ГОСТ 16371-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя прямой Феликс ЛДСП ЛДСП 1600х880х750ММ орех 18/25ММ ABS производства REHAU с тумбой с 3-я ящиками ГОСТ 16371-2014- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений