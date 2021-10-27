Набор реагентов Белок-ПГК-Ново для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным 2х100МЛ 8047

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Белок-ПГК-Ново для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным 2х100МЛ 8047- Реагенты диагностические