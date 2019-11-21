Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1339 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 43,16 ₽ В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1338 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм реестровый номер 1338 ЛПВ-100 Р-1338 ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 43,16 ₽ В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1757 СПбФДБ (162 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная Не указана В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВОН-100 реестр.№ 3945 СПбФДБ (132 м2), с круглыми перфорационными отверстиями с одной стороны ленты(тип IV)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с несимметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 38,99 ₽ В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВОН-100 реестр. № 3944 СПбФДБ (132 м2) с круглыми перфорационными отверстиями с одной стороны ленты(тип IV)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с несимметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 38,99 ₽ В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 2866 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 43,16 ₽ В корзину

Бумага диаграммная BIOMEDICA C-120 для ЭКГ 126х150 170ШТ OB 126150R170 Бумага диаграммная от 105,6 ₽ В корзину

Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 206 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная от 43,16 ₽ В корзину

Бумага диаграммная №1826 1.65кв.м Бумага диаграммная от 48,38 ₽ В корзину

Диск диаграммный №2209 250ММ 0-1600ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная Не указана В корзину

Диск диаграммный №2210 250ММ 0-600ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 7826-93 Бумага диаграммная Не указана В корзину