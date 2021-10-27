Характеристики

Назначение: для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 2 в сыворотке крови человека. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (48 в дублях), планшет стрипированный; объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 50 мкг/л, чувствительность 0,5 мкг/л. Наличие готовых жидких калибраторов 4 шт., окрашенных с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие контрольного образца с определенной концентрацией. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, клейкой пленки для планшетов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.