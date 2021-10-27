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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    39
    Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum 96 определений 2254

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    Цена
    от 6062,1
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    Единица измерения:
    НАБОР
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    Поставщики
    • АО "ВЕКТОР-БЕСТ-АГИДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5511
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6062,1
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора.
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
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      6062,1c НДС

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