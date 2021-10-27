Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора.
Регионы поставки
Республика Башкортостан