Сушилка для рук электрическая сенсорная PUFF 8890 1500-2000ВТ 720х300х225ММ ABS-пластик белая

Цена без НДС, руб.
24480,83
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Puff
Погружная: Да
Мощность, Вт: 1500-2000
Время сушки, сек: 5-7
Тип управления: сенсорное
Фильтрация воздуха: Да
Уровень шума: 78 дб
Тип подключения к сети: в розетку
Материал корпуса: ABS-пластик
Цвет корпуса: белый
Высота: 720 мм
Ширина: 300 мм
Глубина: 225 мм
Антивандальность: Нет
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край