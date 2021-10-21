Цена без НДС, руб.
4133,33
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Horizont
Объем полезный: 20 литр
Мощность микроволн: 700 вт
Тип управления: механическое
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Нет
Автоприготовление: Нет
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Да
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Нет
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Нет
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопка
Диаметр поддона: 245
Цвет корпуса: белый
Размеры (ДхШхВ): 455x335x260 мм
Вес: 10.6 кг
Страна происхождения: Беларусь
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край