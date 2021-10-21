Характеристики

Торговая марка: Horizont Объем полезный: 20 литр Мощность микроволн: 700 вт Тип управления: механическое Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Нет Автоприготовление: Нет Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Нет Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Нет Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 245 Цвет корпуса: белый Размеры (ДхШхВ): 455x335x260 мм Вес: 10.6 кг Страна происхождения: Беларусь