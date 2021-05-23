Шкаф для одежды 100х626х790ММ двери распашные ламинат 1 полка, 2 уровня хранения, замок

Шкаф офисный для документов с фасадом Офис 800ШД-Ф МДФ, стекло 800х380х1930ММ 4 двери ЛАМО
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Unica 1975х575х802ММ двери распашные 2-дверный бук/серый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 10800₽
Шкаф для одежды Unica 735308 802х575х1975ММ венге ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ЛДСП 8ММ ПВХ 1 и 2
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды СП Мебель Стимул 1950х800х440ММ ясень Альтера ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45 и 2
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Vasanta V-731 820х590х2195ММ 2-дверный дуб Кентербери ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.4 и 2ММ АО «Экспро»
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Vita 1980х777х609ММ комбинированный
Шкафы для одежды деревянные
от 12492,64₽
Шкаф для одежды Vasanta 820x440x2195ММ дуб Кобург
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Unica 1975х432х802ММ двери распашные 2-дверный бук/серый ЛДСП высокий
Шкафы для одежды деревянные
от 10680₽
Шкаф для одежды Стратегия 836x435x2175ММ Ноче милано широкий
Шкафы для одежды деревянные
от 13200₽
Шкаф для одежды СП Мебель Стимул 1950х800х440ММ 222 Ясень Альтера/темно-серый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды СП Мебель Стимул 1947x800x442ММ дуб онтарио
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды ШКУ 130х63 1300х2400х630ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный итальянский орех зеркало, вешалка труба, двери Комби ДКК 64
Шкафы для одежды деревянные
Не указана