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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф для одежды 100х626х790ММ двери распашные ламинат 1 полка, 2 уровня хранения, замок
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для одежды 100х626х790ММ двери распашные ламинат 1 полка, 2 уровня хранения, замок

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 100х626х790ММ двери распашные ламинат 1 полка, 2 уровня хранения, замок- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф для одежды 100х626х790ММ двери распашные ламинат 1 полка, 2 уровня хранения, замок

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    Поставщики
    • ООО "Арт-Мёбиле"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "Офис Солюшнз"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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