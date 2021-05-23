Шкаф для одежды 600x412x1964ММ дверь складная (гармошка) дуб Шамони светлый/дуб Шамони темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ПВХ 0.4 и 2ММ фирмы Gamet c покрытием «матовый хром», крепежные элементы Valmaks с вешалкой- тремпель и полкой под головные уборы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 600x412x1964ММ дверь складная (гармошка) дуб Шамони светлый/дуб Шамони темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ПВХ 0.4 и 2ММ фирмы Gamet c покрытием «матовый хром», крепежные элементы Valmaks с вешалкой- тремпель и полкой под головные уборы- Шкафы для одежды деревянные